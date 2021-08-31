Казахстан – Україна. Перший тест для Петракова

Яким виявиться млинець

  • 31.08.2021 18:15
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Казахстан – Україна. Перший тест для Петракова
© Getty Images/Global Images Ukraine

Після успішного Євро, на якому збірна України дійшла до чвертьфіналу, «жовто-синіх» чекає дуже непростий відбір на Чемпіонат світу. Тим паче, швидше за все на полі ми побачимо дещо іншу команду. Андрій Шевченко несподівано залишив свій пост, і два тижні тому головним був призначений екс-тренер юнацької збірної Олександр Петраков. Матч з Казахстаном - перше випробування для нового наставника.

Коефіцієнти Favbet: 7.4 – 4.15 – 1.52

Момент, коли Андрій Шевченко вирішив залишити збірну, схоже, став несподіванкою для УАФ і плану на цей випадок у них не було. Пріоритетним варіантом став Сергій Ребров, але домовитися з його новим клубом «Аль-Айн» про розірвання контракту не вдалося. Таким чином назначили екс-тренера юнацької збірної Олександра Петракова. Два роки тому він зробив команду U-20 чемпіонами світу, але як Петраков зможе керувати такими зірками як Ярмоленко, Маліновський чи Зінченко – це загадка для всіх. Як досі невідомо чи буде Петраков продовжувати ставити команді «футбол Шевченка», який зав`язаний на контролі м`яча, чи повернеться до більш простого футболу часів Блохіна на Фоменка. Як людина Петраков вже викликає симпатію у багатьох українців, але оцінювати його будуть по результату

Після трьох турів відбору у України 3 очки. Але якщо гостьова нічия з Францією це успіх, то нічиї з Фінляндією і Казахстаном Україна точно не може записати собі в актив. Обійти Францію і здобути пряму путівку на чемпіонат світу надзвичайно складно. Куди реальніше виглядає боротьба за друге місце з Боснією і Фінляндією. Ну а друге місце дає право зіграти в плей-офф за вихід на мундіаль. При цьому варти нагадати, що тепер в плей-офф потрібно пройти не одного суперника, а двох. Що значно ускладнює шлях. А тому на думку експертів Favbet шанси України на поїздку до Катару лише трохи більше, ніж 25%.

Втім, для початку треба ще зайняти друге місце, а для цього з такими командами як Казахстан потрібно брати 3 очки. У березні нам цього не вдалося. Українці володіли величезною перевагою, нанесли 29 ударів по воротам, але не реалізували свої моменти, а Казахстан забив чи не з єдиного шансу. Ще одна втрата очок з Казахстаном може взагалі поставити хрест на шансах навіть на друге місце. І є впевненість, що і Петраков і його підопічні це розуміють і цього разу концентрацію не втратять. Клас збірної України набагато вище, потрібно тілько його реалізувати і обійтися без форс-мажорів. Віримо в нашу команду!

Прогноз від Favbet: перемога України – 1.52

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Источник — Sport.ua

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