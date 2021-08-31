Вест Хэм берет в аренду полузащитника московского Спартака

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал переходит в лондонский «Вест Хэм», за который играет Андрей Ярмоленко.



«Крал уходит, он сейчас проходит медобследование. Был интерес «Аталанты» и «Сассуоло», также был клуб из Франции, но остановились на «Вест Хэме». Условия устраивают нас всех. Это платная аренда с обязательным выкупом», – заявил генеральный директор российского клуба Евгений Мележиков.



Крал перешел в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. За российский клуб сыграл 29 матчей, отдал 5 ассистов.

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