Александрия больше не будет подписывать игроков

Паузу в украинской Премьер-лиге футболисты «Александрии» заполнят спаррингом с «Днепром-1», который состоится 4 сентября.
Подопечные Юрия Гуры подготовку к поединку 7-го тура чемпионата Украины с «Ингульцом» возобновят 1 сентября.
Тренерский штаб «горожан» полностью устраивают те исполнители, которые находятся в его распоряжении. Поэтому работа на трансферном рынке завершена.
После 6-го тура чемпионата УПЛ «Александрия» занимает шестое место, набрав 11 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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