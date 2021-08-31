Форвард Динамо близок к переезду в Хорватию

Судя по всему, Бенито перейдет в «Горицу»

  • 31.08.2021 13:27
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Форвард Динамо близок к переезду в Хорватию
© fcdynamo.kiev.ua

По информации хорватских СМИ, форвард «Динамо» Бенито, который не имеет места в первой команде киевлян, уедет в аренду в хорватский клуб «Горица».

Ранее уже были слухи о переходе футболиста в эту команду, но тогда клубы не договорились.

Клубы пока официально не подтверждают этот переход.

22-летний Бенито минувший сезон провел в «Олимпике». Забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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Источник — Index

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