Анатолий ТРУБИН: «Бущан показал себя почти идеально»

Вратарь «Динамо» заслуженно стал первым номером сборной Украины, считает голкипер «Шахтера»

  • 31.08.2021 12:18
  • 1087 просмотров
  • 2 комментария
Анатолий ТРУБИН: «Бущан показал себя почти идеально»
© Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний голкипер «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о конкуренции в украинской национальной команде.

«Про себя не хочу говорить, пускай говорят другие. Жора Бущан заслуженно стал первым номером. Он показал себя почти идеально, а как оно будет дальше — посмотрим.

Он прошел через ошибки с Францией и Германией, хорошо сыграл с Испанией. Плюс я неудачно сыграл с Бахрейном. На Евро произошло все заслуженно. Я продолжал работать на тренировках, не давал Жоре расслабляться.

Никто не знал до последнего, кто будет первым номером в сборной. Если ты не играешь, ты должен помочь партнеру, чтобы он хорошо сыграл», — отметил Трубин.

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Источник — BurBuzz

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pike1
    pike1, 31.08.2021 13:02
    +2
    bullyUA, 31.08.2021 12:52
    Идеальных не бывает. Бущану есть еще над чем поработать. На выходах не идеален и особенно надо поработать над отбиванием мяча за линию ворот или в сторону, а не перед собой.
    молодые и очень неплохие у нас парни, всем есть над чем работать, но многое приходит с опытом, главное играть, а не сидеть как Лунин
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    bullyUA
    bullyUA, 31.08.2021 12:52
    +2
    Идеальных не бывает. Бущану есть еще над чем поработать. На выходах не идеален и особенно надо поработать над отбиванием мяча за линию ворот или в сторону, а не перед собой.
    Ссылка
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