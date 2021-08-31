Георгий БУЩАН: «В 70% случаев меня называют Григорием»

27-летний голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан рассказал о том, как он относится к своей известности.
– Вчера, проходя мимо футбольной площадки, а я живу в Броварах, дети наперебой горланили в воротах: «Бущан, Бущан». Такого давно не слышал. Вы реально осознаете, что стали кумиром для детей после Евро-2020?
– Вы знаете, я до конца не осознаю того, что мы сделали. Это слышно и на трибунах, когда кричат, и когда детвора идет на тренировку. Это льстит и очень приятно, и дополнительный стимул не останавливаться на достигнутом.
– Какие-то забавные инциденты с болельщиками случаются?
– Я раз и навсегда хочу на всеобщее обозрение сказать, что меня зовут Георгий. Почему-то в 70% случаев меня называют Григорий. Гриша и Жора — разные имена. Меня с детства все Жорой называют — пожалуйста, так и называйте. Можете Георгием. Когда слышу на улице в спину кричат: «Григорий, Григорий», принципиально не оборачиваюсь и не останавливаюсь для автографа или фотографии. Не обижайтесь.
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— Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора, здесь проживает ?
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