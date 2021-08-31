Александр ПРИЗЕТКО: «У Петракова очень мало времени»

Бывший форвард сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о назначении 64-летнего Александра Петракова и.о. главного тренера сборной Украины.

«После ухода Андрея Шевченко кандидатура Александра Петракова не фигурировала в числе кандидатов на пост наставника. Мне сразу на ум пришли фамилии Сергея Реброва и Мирона Маркевича. А потом случился выбор с Петраковым. Не знаю, насколько это оправдано, но плюс в том, что этот специалист работает в этой системе, добился хороших результатов с юношескими сборными. А ответ на вопрос, правильный ли этот выбор, мы получим после некоторого времени и результата сборной Украины.

Времени у Петракова очень мало. В теории, требования донести можно, а вот как они будут выполняться на практике, сказать сложно. Понятно, что у каждого наставника есть свое видение футбола, но я сомневаюсь, что мы увидим большие изменения в игре сборной Украины в ближайших поединках отборочного турнира», — считает Призетко.

В ближайшее время Украина проведет два матча отбора на ЧМ-2022. 1 сентября Украина на выезде сыграет с Казахстаном, а 4 сентября примет Францию. 8 сентября Украина проведет товарищеский поединок с Чехией на выезде.