Александр ПРИЗЕТКО: «У Петракова очень мало времени»

Специалист считает, что больших изменений в игре сборной Украины не будет

  • 31.08.2021 11:18
  • 535 просмотров
  • 2 комментария
Александр ПРИЗЕТКО: «У Петракова очень мало времени»
© УАФ. Александр Петраков

Бывший форвард сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о назначении 64-летнего Александра Петракова и.о. главного тренера сборной Украины.

«После ухода Андрея Шевченко кандидатура Александра Петракова не фигурировала в числе кандидатов на пост наставника. Мне сразу на ум пришли фамилии Сергея Реброва и Мирона Маркевича. А потом случился выбор с Петраковым. Не знаю, насколько это оправдано, но плюс в том, что этот специалист работает в этой системе, добился хороших результатов с юношескими сборными. А ответ на вопрос, правильный ли этот выбор, мы получим после некоторого времени и результата сборной Украины.

Времени у Петракова очень мало. В теории, требования донести можно, а вот как они будут выполняться на практике, сказать сложно. Понятно, что у каждого наставника есть свое видение футбола, но я сомневаюсь, что мы увидим большие изменения в игре сборной Украины в ближайших поединках отборочного турнира», — считает Призетко.

В ближайшее время Украина проведет два матча отбора на ЧМ-2022. 1 сентября Украина на выезде сыграет с Казахстаном, а 4 сентября примет Францию. 8 сентября Украина проведет товарищеский поединок с Чехией на выезде.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Bohdan
    online
    Bohdan, 31.08.2021 11:52
    0
    Для чого товариський матч з Чехією після двох офіційних матчів?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 31.08.2021 11:29
    -2
    У Петракова надскладне завдання!
    Шевченко втік з команди, залишивши її у надскладній ситуації і у надскладному становищі!
    Петраков прийняв команду у важкий час... Удачі Петракову!
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