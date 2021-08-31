«Монзуль - лучшая судья в Украине». Эксперт оценил работу арбитра

Игорь Цыганык отмечает отсутствие системной предвзятости

  • 31.08.2021 10:22
  • 291 просмотр
  • 2 комментария
«Монзуль - лучшая судья в Украине». Эксперт оценил работу арбитра
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык оценил работу судьи Катерины Монзуль после матча УПЛ «Минай» - «Шахтер», где у гостей на старте встречи удалили защитника Марлона.

«Нет сомнений, что Монзуль приняла правильное решение. У нас многие арбитры судят по обстоятельствам, а она - по правилам. Отмашка Марлона - желтая, второй фол - желтая. В ее действиях я не вижу предвзятого отношения. Все могут ошибаться, но главное, чтобы без предвзятости».

«Я не вижу ошибок Монзуль в матче с «Минаем».

«Многие функционеры клубов отмечают, что в ее действиях бывают ошибки, но нет системной предвзятости. Я согласен с тем, что Монзуль сейчас - лучший арбитр Украины», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 31.08.2021 10:34
    0
    Надеюсь, что именно её назначат на матч 2 ноября между Динамо и Шахтёром. Абдулу - на ВАР!
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    gajvir
    gajvir, 31.08.2021 10:25
    -1
    В кожному матчі по 2-3 результативні помилки - так, найкраща, але мабуть тільки для Циганика)
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