«Монзуль - лучшая судья в Украине». Эксперт оценил работу арбитра

Журналист Игорь Цыганык оценил работу судьи Катерины Монзуль после матча УПЛ «Минай» - «Шахтер», где у гостей на старте встречи удалили защитника Марлона.

«Нет сомнений, что Монзуль приняла правильное решение. У нас многие арбитры судят по обстоятельствам, а она - по правилам. Отмашка Марлона - желтая, второй фол - желтая. В ее действиях я не вижу предвзятого отношения. Все могут ошибаться, но главное, чтобы без предвзятости».

«Я не вижу ошибок Монзуль в матче с «Минаем».

«Многие функционеры клубов отмечают, что в ее действиях бывают ошибки, но нет системной предвзятости. Я согласен с тем, что Монзуль сейчас - лучший арбитр Украины», - сказал Цыганык.