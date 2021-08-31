Футболисты Шахтера получили три выходных дня

После 6-го тура в чемпионате Украины образовалась пауза, связанная с матчами сборных.

13 игроков «Шахтера» на 9–10 дней отправились в расположение сборных. Остальным футболистам тренерский штаб предоставил 3 выходных.

Команда вновь соберется в Святошино в четверг, 2 сентября, и проведет вечернее занятие. В дальнейшем «оранжево-черные» будут чередовать одну и две тренировки в день.

Анатолий Трубин и Валерий Бондарь продолжают индивидуальное восстановление после травм, а Педриньо, по оценкам медицинского штаба, уже сможет присоединиться к команде, когда она возобновит подготовку.