Футболисты Шахтера получили три выходных дня

После 6-го тура в чемпионате Украины образовалась пауза, связанная с матчами сборных.
13 игроков «Шахтера» на 9–10 дней отправились в расположение сборных. Остальным футболистам тренерский штаб предоставил 3 выходных.
Команда вновь соберется в Святошино в четверг, 2 сентября, и проведет вечернее занятие. В дальнейшем «оранжево-черные» будут чередовать одну и две тренировки в день.
Анатолий Трубин и Валерий Бондарь продолжают индивидуальное восстановление после травм, а Педриньо, по оценкам медицинского штаба, уже сможет присоединиться к команде, когда она возобновит подготовку.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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