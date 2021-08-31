Игорь КЛИМОВСКИЙ: «С Яя Туре мы общались на русском языке»

Экс-наставник «Олимпика» – о коммуникации с бывшим ассистентом

  • 31.08.2021 10:09
  • 254 просмотра
  • 0 комментариев
Игорь КЛИМОВСКИЙ: «С Яя Туре мы общались на русском языке»
© ФК Олимпик Донецк. Игорь Климовский

Главный тренер тернопольской «Нивы» Игорь Климовский рассказал о совместной работе с Яя Туре в «Олимпике».

«Яя Туре — это звезда. Он приехал учиться, мы тоже у него должны были многому научиться.

Видно, что у него были какие-то мысли, чтобы научиться, нам что-то рассказать. Он хороший человек и специалист, ничего плохого о нем сказать не могу, только хорошее. Мы с ним общались на русском языке, но у нас также были переводчики, поэтому если он хотел высказаться, то он говорил на английском и это переводили.

У него были интересные мысли. Он рассказывал, как играл, что хотел бы видеть от нашей команды, от футболистов, иногда работал с защитниками. Еще раз скажу, что Яя Туре – хороший специалист», - сказал Климовский.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности