Игорь КЛИМОВСКИЙ: «С Яя Туре мы общались на русском языке»

Главный тренер тернопольской «Нивы» Игорь Климовский рассказал о совместной работе с Яя Туре в «Олимпике».

«Яя Туре — это звезда. Он приехал учиться, мы тоже у него должны были многому научиться.

Видно, что у него были какие-то мысли, чтобы научиться, нам что-то рассказать. Он хороший человек и специалист, ничего плохого о нем сказать не могу, только хорошее. Мы с ним общались на русском языке, но у нас также были переводчики, поэтому если он хотел высказаться, то он говорил на английском и это переводили.

У него были интересные мысли. Он рассказывал, как играл, что хотел бы видеть от нашей команды, от футболистов, иногда работал с защитниками. Еще раз скажу, что Яя Туре – хороший специалист», - сказал Климовский.