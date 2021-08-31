Анатолий ТРУБИН: «Шахтеру по силам бороться за выход из группы»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
«Мне интересно, какой коэффициент был на то, что выпадут одни и те же команды? Думал, что будет «Вольфсбург» вместо Гладбаха («Боруссии» Менхенгладбах — прим. ред.) — было бы весело.
Я считаю, что с «Интером» и «Реалом» нужно быть психологически готовыми играть в свой футбол. В прошлом сезоне мы показали, что можем, а сейчас — еще больше.
«Шахтеру» по силам бороться за выход из группы, если каждый настроится по-максимуму», — считает Трубин.
В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с миланским «Интером», мадридским «Реалом» и тираспольским «Шерифом».
Источник — Футбол 1/2/3
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