Анатолий ТРУБИН: «Шахтеру по силам бороться за выход из группы»

Вратарь «Шахтера» поделился ожиданиями от Лиги чемпионов

  • 31.08.2021 09:55
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Анатолий ТРУБИН: «Шахтеру по силам бороться за выход из группы»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Мне интересно, какой коэффициент был на то, что выпадут одни и те же команды? Думал, что будет «Вольфсбург» вместо Гладбаха («Боруссии» Менхенгладбах — прим. ред.) — было бы весело.

Я считаю, что с «Интером» и «Реалом» нужно быть психологически готовыми играть в свой футбол. В прошлом сезоне мы показали, что можем, а сейчас — еще больше.

«Шахтеру» по силам бороться за выход из группы, если каждый настроится по-максимуму», — считает Трубин.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с миланским «Интером», мадридским «Реалом» и тираспольским «Шерифом».

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Источник — Футбол 1/2/3

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