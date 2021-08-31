Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Даже после 7:0 Луческу остался недоволен»

Бывший форвард сборной Украины Олег Венглинский поделился мнением о состоянии игроков киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» перед ближайшими матчами сборной Украины.

«В «Динамо» после Евро потихоньку оживают лидеры — те же Цыганков и Сидорчук. Ребята выходят на прежний уровень. Надо отдать должное Мирче Луческу — в команде существует здоровая конкуренция, все сражаются за место в основе, и никто не обижается, если остается в запасе. Показательно, что даже после победы со счетом 7:0 Луческу остался недоволен и раздал на орехи некоторым исполнителям.

Все сборники из «Динамо» сейчас выглядят отлично. Посмотрите только, что творят Шапаренко и Миколенко, стабильно играет Забарный, Тымчик начал забивать. Но особняком стоит Буяльский — сложившийся мастер, который к тому же классные голы забивает. Особенно меня впечатлил его гол «Десне».

Что касается сборников из «Шахтера», то здесь ситуация не столь радужная. К примеру, Матвиенко допускает ошибку в матче с «Монако», и его сажают в запас. Разве можно сразу делать такие выводы? В Лиге чемпионов за «Шахтер» играют по два украинца, и это печально. Почему не выходит на поле Степаненко — лидер и настоящий вожак команды? Нечасто играют и молодые — Сикан с Мудриком. Однако считаю, они еще не дотягивают до сборной. Мне кажется, де Дзерби нужно подсказать, что существуют еще и интересы сборной Украины», — отметил Венглинский.