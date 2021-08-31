Салернитана в шаге от подписания Родригеша

Итальянскому клубу нужен футболист киевского «Динамо»

  • 31.08.2021 09:30
  • 2833 просмотра
  • 4 комментария
Салернитана в шаге от подписания Родригеша
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Итальянская «Салернитана» близка к подписанию 26-летнего вингера киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсона Родригеша.

Детали сделки не разглашаются, но «Салернитана» очень хочет успеть совершить переход до закрытия трансферного окна.

В текущем сезоне Родригеш провел за «Динамо» три матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Контракт Жерсона с киевским клубом рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €3 миллиона.

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Источник — Sky Sports

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 31.08.2021 10:25
    +1
    Хороший игрок, сборник тем более.
    Лишние деньги не помешают.
    Характер мешает ему.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
    Robert Monroe, 31.08.2021 10:07
    +4
    Було б добре, якби повноцінний трансфер. Гравець непоганий і рівню ДК в цілому відподає, але вже занадто залежний від настрою.
    Ссылка
    ua-goahead
    ua-goahead, 31.08.2021 09:54
    0
    а Супрягу не забирають як бонус?
    Ссылка
    dadlismit
    online
    dadlismit, 31.08.2021 09:48
    +8
    А еще вся серия А в шаге от подписания Супряги
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