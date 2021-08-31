Салернитана в шаге от подписания Родригеша

Итальянская «Салернитана» близка к подписанию 26-летнего вингера киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсона Родригеша.
Детали сделки не разглашаются, но «Салернитана» очень хочет успеть совершить переход до закрытия трансферного окна.
В текущем сезоне Родригеш провел за «Динамо» три матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Контракт Жерсона с киевским клубом рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €3 миллиона.
Источник — Sky Sports
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