Виктор ВАЦКО: «Никто понятия не имеет, какой будет сборная Украины»

Известный комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022 против Казахстана.

«Какой будет эта сборная Украины?! Сейчас никто понятия не имеет. Петраков правильно на сто процентов сказал: «Национальная сборная, так уж кроме результата ничто не играет роль». Никому не нужен красивый футбол. Нужно выйти и выиграть 1:0.

Самая большая проблема у Петракова, что у него три дня, причем за эти три дня еще достаточно тяжелый перелет в Нур-Султан, плюс искусственное поле, плюс крыша закрытая и много нюансов, плюс травмированные футболисты», - сказал Вацко.

Матч Казахстан – Украина состоится в среду, 1 сентября. Начало в 17:00 по Киеву.