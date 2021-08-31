Виктор ВАЦКО: «Никто понятия не имеет, какой будет сборная Украины»

Известный комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022 против Казахстана.
«Какой будет эта сборная Украины?! Сейчас никто понятия не имеет. Петраков правильно на сто процентов сказал: «Национальная сборная, так уж кроме результата ничто не играет роль». Никому не нужен красивый футбол. Нужно выйти и выиграть 1:0.
Самая большая проблема у Петракова, что у него три дня, причем за эти три дня еще достаточно тяжелый перелет в Нур-Султан, плюс искусственное поле, плюс крыша закрытая и много нюансов, плюс травмированные футболисты», - сказал Вацко.
Матч Казахстан – Украина состоится в среду, 1 сентября. Начало в 17:00 по Киеву.
Источник — Футбол 1/2/3
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