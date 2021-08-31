Виктор ВАЦКО: «Никто понятия не имеет, какой будет сборная Украины»

Специалист – о команде Александра Петракова

  • 31.08.2021 08:16
  • 674 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО: «Никто понятия не имеет, какой будет сборная Украины»
© УАФ

Известный комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022 против Казахстана.

«Какой будет эта сборная Украины?! Сейчас никто понятия не имеет. Петраков правильно на сто процентов сказал: «Национальная сборная, так уж кроме результата ничто не играет роль». Никому не нужен красивый футбол. Нужно выйти и выиграть 1:0.

Самая большая проблема у Петракова, что у него три дня, причем за эти три дня еще достаточно тяжелый перелет в Нур-Султан, плюс искусственное поле, плюс крыша закрытая и много нюансов, плюс травмированные футболисты», - сказал Вацко.

Матч Казахстан – Украина состоится в среду, 1 сентября. Начало в 17:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
    zzg77, 31.08.2021 08:31
    +1
    Спросите у Цыганика - он всё знает!!!
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