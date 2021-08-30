Юношеская сборная Украины проиграла финал Мемориала Банникова

Команда Олега Кузнецова снова уступила сверстникам из Турции в серии пенальти

  • 30.08.2021 21:38
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Юношеская сборная Украины проиграла финал Мемориала Банникова
© УАФ. Олег Кузнецов

В понедельник, 30 августа, состоится финал Мемориала Банникова 2021, в котором встречались сборная Украины U-17 и сборная Турции U-17.

Поединок прошел на НТК им. В. Банникова. Команда Олега Кузнецова проиграла сверстникам из Турции в серии пенальти (1:1, пен. 3:5) и заняла второе место на домашнем турнире. Третья позиция – у команды Болгарии.

Раннее в групповом турнире Украина обыграла Армению (4:0) и Болгарию (1:0), а также сыграла вничью с командой Беларуси (2:2).

Интересно, что в 2019 году в финале Мемориала Банникова сборная Украины U-17 тоже уступила в серии пенальти сборной Турции – 1:1 (пен. 4:5).

Мемориал Банникова 2021

Финал, Киев, НТК им. В. Банникова, 30 августа

Украина U-17 – Турция U-17 – 1:1 (пен 3.5)

Голы: Кремчанин, 10 – Киличсой, 75.

Серия пенальти: 0:1 Челик, 1:1 Янович, 1:2 Бюлбюл, 2:2 Балаба, 2:3 Йонтем, 3:3 Сизонюк, 3:4 Туран, 3:4 Дзень (вратарь), 3:5 Киличсой. 

Украина U-17: Кравец, Балаба, Сизонюк, Д. Билоконь, Гусев, Янчишин, Янович, Кремчанин, Деркач (Катрич, 64), Ющенко (Дебич, 46; Лысенко, 84), Панченко (Дзень, 46).

Турция U-17: Байрам, Бюлбюл, Коюнджу, Киргил, Йонтем, Биилгин (Челик, 46), Каяр, Озбакчиши, Аджар (Туран, 66), Арикан, Киличсой.

Предупреждения: Дзень, 68, Балаба, 88 – Коюнджу, 17, Киличсой, 61, Арикан, 80.

Видеотрансляция финального матча

Фотогалерея финального матча (фото УАФ)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vlad Rasevski
    online
    Vlad Rasevski, 30.08.2021 22:20
    0
    Що казати - невміють пенальки бити- це хронічно!!!
    Ссылка
    united)
    online
    united), 30.08.2021 22:10
    0
    Так можно и привыкнуть.(
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