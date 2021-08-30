Источник: Колос подпишет бразильского бомбардира Львова

24-летний Ренан продолжит карьеру в другой команде УПЛ

  • 30.08.2021 20:35
  • 932 просмотра
  • 1 комментарий
Источник: Колос подпишет бразильского бомбардира Львова
© ФК Львов. Ренан

«Колос» из Ковалевки собирается усилить состав форвардом «Львова» Ренаном, который в нынешнем сезоне отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей в 5 проведенных в рамках УПЛ матчах.

Условия потенциального трансфера источник не раскрывает, а лишь отмечает, что сделка состоится в ближайшие дни.

24-летний Ренан выступает за «Львов» с лета 2019 года и имеет контракт до конца текущего сезона. Первую половину минувшего сезона бразилец на правах аренды провел в португальском «Жил Висенте», но затем вернулся в стан львовян.

Отметим, что текущая оценочная стоимость Ренана на Transfermarkt равна 400 тысячам евро.

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Источник — Спортивка

(1 голос)

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Комментарии
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    kaka
    kaka, 30.08.2021 20:38
    -1
    а какие автоголы он умеет забивать
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