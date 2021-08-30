Источник: Колос подпишет бразильского бомбардира Львова

«Колос» из Ковалевки собирается усилить состав форвардом «Львова» Ренаном, который в нынешнем сезоне отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей в 5 проведенных в рамках УПЛ матчах.

Условия потенциального трансфера источник не раскрывает, а лишь отмечает, что сделка состоится в ближайшие дни.

24-летний Ренан выступает за «Львов» с лета 2019 года и имеет контракт до конца текущего сезона. Первую половину минувшего сезона бразилец на правах аренды провел в португальском «Жил Висенте», но затем вернулся в стан львовян.

Отметим, что текущая оценочная стоимость Ренана на Transfermarkt равна 400 тысячам евро.