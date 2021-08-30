Клуб Вернидуба понес потерю перед матчем с Шахтером в Лиге чемпионов

Нападающий тираспольского «Шерифа» Луваннор Энрике перешел в клуб Премьер-Лиги Саудовской Аравии «Аль Таавун».



Отметим, что бразилец после возвращения в команду в июле 2021 года сыграл 7 матчей в квалификации Лиги чемпионов, в которых забил 4 мяча. Также Луваннор провел два поединка в чемпионате - 1 забитый мяч.

Восемь лет назад Луваннор Энрике стал первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья, сыгравшим за сборную Молдовы.

«Шериф» станет первым соперником донецкого «Шахтера» в групповом раунде Лиги чемпионов. Встреча состоится 15 сентября, начало в 19:45 по Киеву.