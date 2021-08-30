Клуб Вернидуба понес потерю перед матчем с Шахтером в Лиге чемпионов

«Шериф» отпустил в Саудовскую Аравию лучшего форварда

  • 30.08.2021 18:12
  • 1821 просмотр
  • 8 комментариев
Клуб Вернидуба понес потерю перед матчем с Шахтером в Лиге чемпионов
© ФК Шериф. Луваннор Энрике

Нападающий тираспольского «Шерифа» Луваннор Энрике перешел в клуб Премьер-Лиги Саудовской Аравии «Аль Таавун». 
 
Отметим, что бразилец после возвращения в команду в июле 2021 года сыграл 7 матчей в квалификации Лиги чемпионов, в которых забил 4 мяча. Также Луваннор провел два поединка в чемпионате - 1 забитый мяч.

Восемь лет назад Луваннор Энрике стал первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья, сыгравшим за сборную Молдовы.

«Шериф» станет первым соперником донецкого «Шахтера» в групповом раунде Лиги чемпионов. Встреча состоится 15 сентября, начало в 19:45 по Киеву.

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Источник — ФК Шериф Тирасполь

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 30.08.2021 18:58
    -1
    LupinZ, 30.08.2021 18:36
    для Шерифа даже если 0 очков наберут всё-равно будет считаться мегауспехом. с Шерифом будет даже легче чем с Минаем, там не будет феминистки арбитра
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    Ярослав Мирошниченко, 30.08.2021 18:49
    0
    Комментарий свернут. Показать
    LupinZ, 30.08.2021 18:36
    для Шерифа даже если 0 очков наберут всё-равно будет считаться мегауспехом. с Шерифом будет даже легче чем с Минаем, там не будет феминистки арбитра
    zaLupin чтобы твоя бомжекротовня не набрала 0 очков
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 30.08.2021 18:48
    -3
    Для него это только начало.
    Ссылка
    united)
    online
    united), 30.08.2021 18:42
    0
    Yura 877, 30.08.2021 18:38
    .....которая не поставила чистейший пенальти в ворота Шахтера
    ... потому что ВАР всё разрисовал и пенальти не увидел)))
    Ссылка
    Хью Джекман
    online
    Хью Джекман, 30.08.2021 18:39
    +3
    LupinZ, 30.08.2021 18:36
    для Шерифа даже если 0 очков наберут всё-равно будет считаться мегауспехом. с Шерифом будет даже легче чем с Минаем, там не будет феминистки арбитра
    Ты вместо Шахтера Шериф написал, ну неудивительно для твоего развития, названия начинаются на букву Ш.
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    Yura 877
    online
    Yura 877, 30.08.2021 18:38
    +2
    LupinZ, 30.08.2021 18:36
    для Шерифа даже если 0 очков наберут всё-равно будет считаться мегауспехом. с Шерифом будет даже легче чем с Минаем, там не будет феминистки арбитра
    .....которая не поставила чистейший пенальти в ворота Шахтера
    Ссылка
    united)
    online
    united), 30.08.2021 18:37
    0
    Теперь это проблемы ПМР, Тирасполя и Вернидуба.
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    LupinZ
    online
    LupinZ, 30.08.2021 18:36
    -5
    для Шерифа даже если 0 очков наберут всё-равно будет считаться мегауспехом. с Шерифом будет даже легче чем с Минаем, там не будет феминистки арбитра
    Ссылка
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