Когда играет Костюк? Расписание украинок на US Open на 31 августа

Во вторник на корты Нью-Йорка выйдет одна украинка

  • 30.08.2021 17:39
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Когда играет Костюк? Расписание украинок на US Open на 31 августа
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

31 августа на Открытом чемпионате США по теннису продолжат играть матчи первого круга.
 
Во вторник на корты Нью-Йорка выйдет одна украинская теннисистка.
 
Корт №10. Первый запуск (18:00)
Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция, 17)

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Источник — Sport.ua

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