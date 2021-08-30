Когда играет Костюк? Расписание украинок на US Open на 31 августа

31 августа на Открытом чемпионате США по теннису продолжат играть матчи первого круга.
Во вторник на корты Нью-Йорка выйдет одна украинская теннисистка.
Корт №10. Первый запуск (18:00)
Марта Костюк (Украина) – Мария Саккари (Греция, 17)
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Источник — Sport.ua
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