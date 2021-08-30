Шахтер против Днепра-1. Известны даты и время начала матчей 7-го тура УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 7-го тура УПЛ сезона 2021/22 годов.
7-й тур
10 сентября (пятница)
«Александрия» - «Ингулец» - 19:30
11 сентября (суббота)
«Рух» - «Заря» - 14:00
«Металлист 1925» - «Динамо» - 17:00
«Шахтер» - «Днепр-1» - 19:30
12 сентября (воскресенье)
«Минай» - «Черноморец» - 14:00
«Колос» - «Мариуполь» - 17:00
«Ворскла» - «Десна» - 19:30
13 сентября (понедельник)
«Верес» - Львов »- 19:30
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Источник — УПЛ
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