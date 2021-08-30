Цифры и факты. Важнейшие события 6-го тура УПЛ

Главные цифры шестого тура УПЛ – в нашем обзоре.

«Динамо» наносит рекордный 130-й разгром гостям в чемпионатах Украины.

Киевляне, ставшие автором 10-й крупной победы сезона-2021/22, 8-й раз в истории выигрывают с преимуществом в 7 и более мячей.

Общая беспроигрышная серия подопечных Мирчи Луческу достигает 23-х матчей (+19=4), а домашняя - 12 (+10=2).

Динамовцы забивают в родных стенах 12 игр кряду.

7-й раз поражает ворота «Колоса» Виктор Цыганков, 3-й - Карлос де Пена. При этом второй гол украинца становится для бело-синих 20-м в поединках с ковалевцами в УПЛ, а уругвайца - 10-м в домашних баталиях киевлян с подопечными Руслана Костышина.

«Колос», третий раз разгромно уступивший «Динамо», терпит самое крупное поражение в элитном дивизионе.

Ковалевцы прерывают свою рекордную беспроигрышную серию на чужих полях, которая составила 9 матчей (+4=5). Последний раз ковалевцы получали «баранку» на выезде 22 ноября 2020 года - 0:3 с «Ворсклой».

Мяч, забитый Николаем Шапаренко, становится 50-м, пропущенным «Колосом» в гостях.

Завершается безничейная серия «Шахтера», составившая 17 игр (+12-5). Последний раз горняки делили очки с соперниками 14 февраля 2021 года - 0:0 в гостях с «Колосом».

Оранжево-черные подписывают 90-ю мировую на чужих полях.

Дончане реализовывают 6-й пенальти подряд.

Лассина Траоре забивает 10-й мяч горняков в баталиях с «Минаем».



ФК Шахтер. Лассина Траоре

«Шахтер», обойдя «Карпаты», становится новым «рекордсменом» УПЛ по числу удалений - 93.

Клубный антирекорд устанавливает защитник дончан Марлон, который заработал вторую желтую карточку уже на 16-й минуте встречи. Прежнее «достижение» 15-летней давности Томаша Гюбшмана бразилец перекрыл на 23 минуты.

10-й матч на посту главного тренера горняков проводит Роберто Де Дзерби (ЧУ - 6, ЕК - 4). Под его руководством оранжево-черные 7 встреч выиграли, 2 завершили вничью и 1 проиграли (мячи 19-8).

Рустам Ахмедзаде прерывает две сухие серии «Шахтера»: общую - на 324-й минуте и гостевую - на 381-й.

«Минай» пропускает 10-й мяч с пенальти.

«Заря», проводившая 300-й матч на своем поле, 10-й раз берет верх над «Ворсклой».

Рэймонд Овусу стает автором 80-го гола джокеров луганчан в УПЛ.

Полтавчане не забивают красно-бело-черным на их поле 360 минут кряду.

«Верес», прервавший 5-матчевую проигрышную серию в гостях, празднует 10-ю викторию на чужих полях.

Дмитрий Клец становится автором 50-го выездного гола ровенчан.

«Десна» потерпела первое крупное поражение в родных стенах (в 49-й игре).

Подопечные Александра Рябоконя завершают две рекордные домашние серии: победную - из 3-х матчей и беспроигрышную - из 6 (+5=1). Последний раз черниговцы уступали гостям 20 марта 2021 года - 0:2 с «Днепром-1».

«Днепр-1» одерживает 5-ю волевую победу в элитном дивизионе.

Днепряне продлевают свою рекордную голевую гостевую серию до 20 игр.

Игорь Когут становится третьим игроком сине-бело-голубых, проведшим 50 матчей в УПЛ.

«Металлист 1925» терпит третье поражение подряд (мячи 1-6).

«Черноморец» забивает 800-й мяч в чемпионатах Украины, автором которого стал Артур Авагимян, и пропускает 850-й (от Максима Третьякова).

Одесситы завершают свою безничейную серию, которая составила 9 игр (+4-5). Последнюю мировую «моряки» подписали 12 мая 2019 года - 3:3 в гостях с «Арсеналом».

Владислав Ванат забивает 20-й мяч сине-черных в поединках с черно-желто-зелеными.

Максим Третьяков становится 4-м игроком «Александрии», забившим 15 голов в УПЛ.

«Ингулец» празднует первую крупную победу в родных стенах (в 14-м матче).

Владислав Шарай становится автором первого дубля красно-желтых в элитном дивизионе.

«Мариуполь» терпит 5-е поражение подряд (мячи 7-14).

Мяч, забитый Майклом Стефеном, оказывается 50-м, пропущенным в УПЛ Олегом Кудриком.

Четыре личных домашних рекорда обновляет «Рух», продливший победную, беспроигрышную и голевую серии в родных стенах до 5 игр, а безничейную - до 7.

30-ю викторию в чемпионатах Украины празднует наставник черно-желтых Леонид Кучук.

«Львов» терпит 3-е кряду поражение в гостях (мячи 1-6), повторяя клубный антирекорд.

Сине-золотые пропускают в общем 10 матчей подряд, а на чужих полях - 9, устанавливая новый личный «рекорд».

Ренан Оливейра становится автором двух юбилейных автоголов: 50-го легионеров и 10-го джокеров.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Евгений Гальчук («Ингулец»), 1-й - Максим Коваленко («Металлист 1925»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Евгений Смирный («Черноморец»), во 2-м - Максим Мельничук («Ингулец»), Сергей Петько («Верес») и Даниил Сухоручко («Черноморец»).

15-й мяч в УПЛ забивают Алексей Гуцуляк и Карлос де Пена, 5-й - Томаш Кендзера, 1-й - Марлисон (во 2-й игре), Владислав Ванат, Владислав Шарай (оба - в 6-й) и Рустам Ахмедзаде (в 25-й).

В 3-й команде элиты открывают голевой счет Алексей Гуцуляк («Днепр-1») и Дмитрий Немчанинов, во 2-й - Дмитрий Клец (оба - «Верес»).

7-й дубль в украинских чемпионатах делает Виктор Цыганков, 2-й - Карлос де Пена, 1-й - Владислав Шарай (в 6-м матче).

Виктор Цыганков становится автором 10-го дубля сезона-2021/22, а Михаил Сергийчук - 50-го гола гостей.



ФК Верес. Михаил Сергийчук

75-й сухой матч в УПЛ проводит Юрий Панькив, 25-й - Евгений Гальчук, 5-й - Дмитрий Мацапура.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывают Ярослав Карабин (в 3-й игре), Марлон (в 4-й), Эльдар Кулиев (в 12-й) и Додо (в 53-й).

20-й раз удаляет игрока с поля и 15-й раз назначает пенальти арбитр из Харькова Екатерина Монзуль.