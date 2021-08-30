Как стартует команда Ротаня? Украина U-21 начала тренировочный сбор

Молодежная сборная Украины U-21 под руководством тренера Руслана Ротаня начала сбор перед стартом отбора Евро-2023.

Пока команда работает в Киеве, а 1 сентября отправится в Сербию на первый поединок отбора, который пройдет 3 числа. 7 сентября Украина U-21 в Ковалевке сыграет против Армении.

Сбор начали все игроки, кроме форварда «Труа» Николая Кухаревича, который приедет позже. Кроме того, вместо травмированного защитника Романа Дидыка в состав дозаявили Валерия Дубко.

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо»), Кирилл Фесюн («Колос»), Мирослав Зновенко («Никополь»).

Защитники: Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо»), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Алексей Сыч (оба – «Рух»), Арсений Батагов («Днепр-1»), Олег Горин («Минай»), Валерий Дубко («Черноморец»).

Полузащитники: Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Александр Назаренко («Днепр-1»), Даниил Алефиренко («Заря»), Дмитрий Крыськив («Металлист-1925»), Николай Михайленко, Богдан Билошевский, Максим Брагару (все – «Черноморец»), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер»).

Нападающие: Владислав Супряга («Динамо»), Богдан Вьюнник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Труа», Франция).