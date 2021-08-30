Как стартует команда Ротаня? Украина U-21 начала тренировочный сбор

Молодежная сборная откроет отбор Евро-2023

  • 30.08.2021 16:52
  • 642 просмотра
  • 3 комментария
Как стартует команда Ротаня? Украина U-21 начала тренировочный сбор
© uaf.ua

Молодежная сборная Украины U-21 под руководством тренера Руслана Ротаня начала сбор перед стартом отбора Евро-2023.

Пока команда работает в Киеве, а 1 сентября отправится в Сербию на первый поединок отбора, который пройдет 3 числа. 7 сентября Украина U-21 в Ковалевке сыграет против Армении.

Сбор начали все игроки, кроме форварда «Труа» Николая Кухаревича, который приедет позже. Кроме того, вместо травмированного защитника Романа Дидыка в состав дозаявили Валерия Дубко.

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо»), Кирилл Фесюн («Колос»), Мирослав Зновенко («Никополь»).

Защитники: Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо»), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Алексей Сыч (оба – «Рух»), Арсений Батагов («Днепр-1»), Олег Горин («Минай»), Валерий Дубко («Черноморец»).

Полузащитники: Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Александр Назаренко («Днепр-1»), Даниил Алефиренко («Заря»), Дмитрий Крыськив («Металлист-1925»), Николай Михайленко, Богдан Билошевский, Максим Брагару (все – «Черноморец»), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер»).

Нападающие: Владислав Супряга («Динамо»), Богдан Вьюнник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Труа», Франция).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    LupinZ
    online
    LupinZ, 30.08.2021 17:15
    0
    вспомнилось зорян и шкиряк
    Ссылка
    LupinZ
    online
    LupinZ, 30.08.2021 17:14
    0
    Алексей Сыч (оба – «Рух»),
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    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 30.08.2021 17:08
    +1
    Як стартує команда Ротаня?
    Какой то , блин, уже риторический вопрос.
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