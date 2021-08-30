Александр ПЕТРАКОВ: «Буяльский? Все лучшие будут играть, не волнуйтесь»

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков считает, что хавбек «Динамо» Виталий Буяльский получит свой шанс в национальной команде.

Буяльский почти не получал шансов в сборной во время работы Андрея Шевченко.

«Я с ним разговаривал на профессиональные темы. Я пока не буду раскрывать тактическую схему сборной. Мы с Виталиком обсудили некоторые нюансы. Замечательно, что он сейчас выделяется на уровне чемпионата. Однако уровень сборной совсем другой, там другие требования. Мы поговорим с Буяльским. Если он будет соответствовать этой роли, то будет выходить в основном составе».

«Все лучшие футболисты будут играть, не волнуйтесь. Но при условии, что они будут отдаваться. Кто не будет отдаваться и выполнять наши требования, то не будет играть», - сказал Петраков.