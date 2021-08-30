Александр ПЕТРАКОВ: «Буяльский? Все лучшие будут играть, не волнуйтесь»

Игрок может получить шанс в сборной

  • 30.08.2021 15:51
  • 1562 просмотра
  • 11 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Буяльский? Все лучшие будут играть, не волнуйтесь»
© uaf.ua

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков считает, что хавбек «Динамо» Виталий Буяльский получит свой шанс в национальной команде.

Буяльский почти не получал шансов в сборной во время работы Андрея Шевченко.

«Я с ним разговаривал на профессиональные темы. Я пока не буду раскрывать тактическую схему сборной. Мы с Виталиком обсудили некоторые нюансы. Замечательно, что он сейчас выделяется на уровне чемпионата. Однако уровень сборной совсем другой, там другие требования. Мы поговорим с Буяльским. Если он будет соответствовать этой роли, то будет выходить в основном составе».

«Все лучшие футболисты будут играть, не волнуйтесь. Но при условии, что они будут отдаваться. Кто не будет отдаваться и выполнять наши требования, то не будет играть», - сказал Петраков.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rasta13
    rasta13, 30.08.2021 16:15
    0
    cucumber, 30.08.2021 15:54
    неужели наконец то будут лучшие динамовцы играть в сборной? А то привыкли по блату вызывать только. Как можно вызывать никакушку Цыганкова и морозиться от великолепного Буяльского?
    Когда Цыганков в хорошей форме он может порешать, он забивал важные голы в сборной, победа над Испанией чего только стоит.
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 30.08.2021 16:11
    +1
    faraon, 30.08.2021 16:03
    один и с дна нормальный игрок сейчас.
    У днонецких ни одного нормального нет. Одни обезьянки и еврейчик
    Ссылка
    Валера Киров
    online
    Валера Киров, 30.08.2021 16:08
    +3
    faraon, 30.08.2021 16:03
    один и с дна нормальный игрок сейчас.
    Из отсосуолло кто сейчас достоин играть в сборной? Возьмём серьезные матчи где нужен результат ,типа Монако , а не минаи всякие.
    Ссылка
    Валера Киров
    online
    Валера Киров, 30.08.2021 16:05
    +2
    cucumber, 30.08.2021 15:54
    неужели наконец то будут лучшие динамовцы играть в сборной? А то привыкли по блату вызывать только. Как можно вызывать никакушку Цыганкова и морозиться от великолепного Буяльского?
    Как там мкг? Так и продолжает покупать судей?
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    cucumber
    online
    cucumber, 30.08.2021 16:04
    -1
    Empty, 30.08.2021 16:03
    Там и Шепелев пасажир .. шапаренко и буя норм
    реально такое впечатление что пенальтиста подтягивали в сборную, чтобы потом продать подороже
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    faraon
    online
    faraon, 30.08.2021 16:03
    -5
    один и с дна нормальный игрок сейчас.
    Ссылка
    Empty
    Empty, 30.08.2021 16:03
    0
    cucumber, 30.08.2021 15:54
    неужели наконец то будут лучшие динамовцы играть в сборной? А то привыкли по блату вызывать только. Как можно вызывать никакушку Цыганкова и морозиться от великолепного Буяльского?
    Там и Шепелев пасажир .. шапаренко и буя норм
    Ссылка
    Batya
    Batya, 30.08.2021 16:01
    0
    Нема Пазік, є БУЙ...
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 30.08.2021 16:00
    0
    Jakub Lukasz Salamaj, 30.08.2021 15:55
    Когда то и в Динамо он был не востребован.
    Так и воспитанник Динамо Петраков в Динамо был не востребован. Играл за киевский СКА и другие команды из низших лиг. Правда, как тренер работал с молодежью Динамо.
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    Jakub Lukasz Salamaj
    online
    Jakub Lukasz Salamaj, 30.08.2021 15:55
    0
    Когда то и в Динамо он был не востребован.
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 30.08.2021 15:54
    0
    неужели наконец то будут лучшие динамовцы играть в сборной? А то привыкли по блату вызывать только. Как можно вызывать никакушку Цыганкова и морозиться от великолепного Буяльского?
    Ссылка
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