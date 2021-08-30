Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Днепр-1 ищет универсального защитника»

Тренер «Днепра-1» Игор Йовечевич считает стартовый отрезок сезона УПЛ успешным, но еще надеется на усиление состава.

«Еще рано говорить, что определились претенденты на еврокубки. Прошел только стартовый отрезок. Он был для нас удачным, но нельзя успокаиваться и расслабляться».

«Трансферы? Хотелось бы защитника, который может закрыть все позиции в обороне. Трудно найти такого игрока. Нужны нам игроки на позиции Лучкевича справа и Дубинчака слева. Пытаемся найти», - сказал Йовичевич.

Ранее сообщалось, что клуб хочет подписать защитника «Динамо» Артема Шабанова, который может сыграть в центре обороны и слева.