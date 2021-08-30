В матче 6-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» на своем поле обыграло «Альянс» из Липовой Долины со счетом 3:1.
События матча
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Коломиец (Полесье).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Коломиец (Полесье).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Пиднебенной (Альянс).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Нестеров (Полесье).
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Источник — Sport.ua
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опять изнасилование. когда уже этот беспредел закончится?
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