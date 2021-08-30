6-й тур
Полесье
3 : 1
Альянс
28.08.2021, FT

Полесье – Альянс – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Первой лиги Украины

  • 30.08.2021 14:37
  • 388 просмотров
  • 1 комментарий
Полесье – Альянс – 3:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Полесье Житомир

В матче 6-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» на своем поле обыграло «Альянс» из Липовой Долины со счетом 3:1.

События матча
52' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Коломиец (Полесье).
50' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Коломиец (Полесье).
32' ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Пиднебенной (Альянс).
26' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Нестеров (Полесье).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Boss
    Boss, 30.08.2021 15:19
    0
    Не слышно новостей? Альянс будет сниматся с турнира?
    опять изнасилование. когда уже этот беспредел закончится?
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