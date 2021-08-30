Украина U-17 — Турция U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 30 августа, состоится финал турнира BANNIKOV CUP, в котором встретятся сборная Украины U-17 и сборная Турции U-17.
Поединок пройдет на НТК им. В. Банникова. Прямая трансляция встречи начнется в 18:00 по киевскому времени.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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