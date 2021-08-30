ВИДЕО. УЕФА поздравил Шацких с днем рождения

Официальный твиттер УЕФА поздравил бывшего форварда киевского «Динамо» и сборной Узбекистана Максима Шацких с днем рождения. 30 августа Шацких исполнилось 43 года.
«Поздравляем с 43-летием звезду киевского «Динамо» нулевых Максима Шацких!», — прокомментировал УЕФА гол Шацких в ворота «Ньюкасла» в 2002 году.
Контракт Шацких принадлежал «Динамо» с 1999 по 2009 годы.
🎁 Поздравляем с 43-летием звезду @DynamoKyiv нулевых Максима Шацких! 👏— УЕФА (@UEFAcom_ru) August 30, 2021
⏪ 2002
🆚 Ньюкасл#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/VPyXNbNpYU
Источник — Twitter
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