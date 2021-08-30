ВИДЕО. УЕФА поздравил Шацких с днем рождения

Экс-игроку «Динамо» исполнилось 43 года

  • 30.08.2021 11:33
  • 1290 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. УЕФА поздравил Шацких с днем рождения
© Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный твиттер УЕФА поздравил бывшего форварда киевского «Динамо» и сборной Узбекистана Максима Шацких с днем рождения. 30 августа Шацких исполнилось 43 года.

«Поздравляем с 43-летием звезду киевского «Динамо» нулевых Максима Шацких!», — прокомментировал УЕФА гол Шацких в ворота «Ньюкасла» в 2002 году.

Контракт Шацких принадлежал «Динамо» с 1999 по 2009 годы.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 30.08.2021 12:51
    0
    KIPR ALECS, 30.08.2021 12:46
    1. Белькевич 2. Гавранчич 3. Шацких, Ринкон, Данило силва
    Хацкевич,Каладзе!
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 30.08.2021 12:50
    0
    KIPR ALECS, 30.08.2021 12:46
    1. Белькевич 2. Гавранчич 3. Шацких, Ринкон, Данило силва
    да,они тоже лучшие, но всё же Шацких - это был легионер-голеодор, который в новейшей истории ДК оставил ощутимый след
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
    KIPR ALECS, 30.08.2021 12:46
    0
    CheMP, 30.08.2021 11:56
    лучший из легионеров ДК за новейшую историю,не рог. С днём рождения,Максим!
    1. Белькевич 2. Гавранчич 3. Шацких, Ринкон, Данило силва
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 30.08.2021 11:56
    0
    лучший из легионеров ДК за новейшую историю,не рог. С днём рождения,Максим!
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 30.08.2021 11:54
    0
    Ссылка
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