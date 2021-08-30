Верес запланировал два спарринга в Венгрии

3 сентября «Верес» сыграет контрольный матч с лидером элитного дивизиона чемпионата Венгрии - «Кишвардой».

На следующий день запланирован спарринг с «Мезекевешдом», занимающим седьмое место в высшем дивизионе, но соглашение на поединок еще не оформлено.

Место дислокации «Вереса» в Венгрии - Кишварда, а в составе делегации будет 24 футболиста.

Напомним, что после шестого тура чемпионата УПЛ «Верес» занимает восьмое место, набрав восемь очков.