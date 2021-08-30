Верес запланировал два спарринга в Венгрии

Второго сентября подопечные Юрия Вирта отправятся в соседнюю страну на краткосрочный сбор

  • 30.08.2021 11:20
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Верес запланировал два спарринга в Венгрии
© ФК Верес

3 сентября «Верес» сыграет контрольный матч с лидером элитного дивизиона чемпионата Венгрии - «Кишвардой».

На следующий день запланирован спарринг с «Мезекевешдом», занимающим седьмое место в высшем дивизионе, но соглашение на поединок еще не оформлено.

Место дислокации «Вереса» в Венгрии - Кишварда, а в составе делегации будет 24 футболиста.

Напомним, что после шестого тура чемпионата УПЛ «Верес» занимает восьмое место, набрав восемь очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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