ВИДЕО. Арбитр матча сломал руку, споткнувшись об игрока, шнуровавшего бутсы

Неприятный инцидент, в котором серьезную травму получил главный арбитр, случился в минувший уик-энд во втором дивизионе чемпионата Аргентины по футболу.
В середине первого тайма матча «Депортиво Майпу» - «Тигре» (0:4) главный рефери Хосе Каррерас, двигаясь спиной вперед, не заметил, как на траектории его движения возник футболист, присевший с целью перешнуровать бутсы.
В итоге арбитр споткнулся о преграду, и рухнул на газон, серьезно повредив руку. На помощь судье подоспели медики, а матч был продолжен только после замены главного арбитра на резервного.
😱🤦♂️👎 ¡QUÉ HICISTE JUEZ! En el partido que se disputó entre #DeportivoMaipú y #Tigre en la Primera Nacional, el árbitro José Carreras se cayó insólitamente con un jugador local retrocediendo de espaldas y se terminó lesionando el codo y pidió el cambio.¡INCREÍBLE!— Deportes Al Taco (@DeportesAlTaco) August 28, 2021
🎥 @TyCSports pic.twitter.com/6w3rOkyks7
Источник — Sport.ua
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