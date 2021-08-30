ВИДЕО. Арбитр матча сломал руку, споткнувшись об игрока, шнуровавшего бутсы

Инцидент произошел в поединке второго по силе дивизиона чемпионата Аргентины

  • 30.08.2021 10:13
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ВИДЕО. Арбитр матча сломал руку, споткнувшись об игрока, шнуровавшего бутсы

Неприятный инцидент, в котором серьезную травму получил главный арбитр, случился в минувший уик-энд во втором дивизионе чемпионата Аргентины по футболу.

В середине первого тайма матча «Депортиво Майпу» - «Тигре» (0:4) главный рефери Хосе Каррерас, двигаясь спиной вперед, не заметил, как на траектории его движения возник футболист, присевший с целью перешнуровать бутсы.

В итоге арбитр споткнулся о преграду, и рухнул на газон, серьезно повредив руку. На помощь судье подоспели медики, а матч был продолжен только после замены главного арбитра на резервного.

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Источник — Sport.ua

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