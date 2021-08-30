Марлон побил рекорд Томаша Хюбшмана

Бразилец заработал вторую желтую карточку уже на 16-й минуте матча с «Минаем»

  • 30.08.2021 01:38
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Марлон побил рекорд Томаша Хюбшмана
© ФК Шахтер Донецк. Марлон

В матче с «Минаем» защитник «Шахтера» Марлон покинул поле уже на 16-й минуте встречи, получив к тому времени две желтые карточки. Тем самым бразилец стал автором нового «рекорда» горняков. Прежний 15-летней давности, принадлежавший Томашу Хюбшману, он перекрыл на 23 минуты. К слову, в истории чемпионатов Украины быстрее зарабатывали два «горчичника» только 5 игроков.

Самые ранние удаления за две желтые карточки в чемпионатах Украины

Минута

Игрок 

Клуб 

Дата 

Соперник 

Счет

10’ 

Эрнест СИАНКАМ 

Волынь 

12.07.2003 

Динамо (г) 

1:5

11’ 

Александр ГАЙДАШ 

Таврия 

26.07.2003 

Шахтер (г) 

0:2

14’ 

Сергей МАЙБОРОДА 

Николаев 

27.04.1996 

Днепр (д) 

0:2

14‘

Павел КИРИЛЬЧИК 

Черноморец 

22.04.2006 

Кривбасс (г) 

0:1

14‘

Вячеслав ШАРПАР 

Арсенал 

03.08.2013 

Ворскла (д) 

1:1

16’ 

МАРЛОН 

Шахтер 

29.08.2021 

Минай (г) 

1:1

17’ 

Олег ЗАРУЦКИЙ 

Темп 

14.04.1995 

Шахтер (д) 

1:0

17‘

Майкл ОДИБЕ 

Арсенал 

27.11.2011 

Черноморец (г) 

0:1

18’ 

Денис ВАСИН 

Черноморец 

02.12.2017 

Заря (д) 

1:1

19’ 

Денис КОВБА 

Звезда 

22.05.1999 

Николаев (г) 

2:2
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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