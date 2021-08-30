Марлон побил рекорд Томаша Хюбшмана

В матче с «Минаем» защитник «Шахтера» Марлон покинул поле уже на 16-й минуте встречи, получив к тому времени две желтые карточки. Тем самым бразилец стал автором нового «рекорда» горняков. Прежний 15-летней давности, принадлежавший Томашу Хюбшману, он перекрыл на 23 минуты. К слову, в истории чемпионатов Украины быстрее зарабатывали два «горчичника» только 5 игроков.
Самые ранние удаления за две желтые карточки в чемпионатах Украины
|
Минута
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
10’
|
Эрнест СИАНКАМ
|
Волынь
|
12.07.2003
|
Динамо (г)
|
1:5
|
11’
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия
|
26.07.2003
|
Шахтер (г)
|
0:2
|
14’
|
Сергей МАЙБОРОДА
|
Николаев
|
27.04.1996
|
Днепр (д)
|
0:2
|
14‘
|
Павел КИРИЛЬЧИК
|
Черноморец
|
22.04.2006
|
Кривбасс (г)
|
0:1
|
14‘
|
Вячеслав ШАРПАР
|
Арсенал
|
03.08.2013
|
Ворскла (д)
|
1:1
|
16’
|
МАРЛОН
|
Шахтер
|
29.08.2021
|
Минай (г)
|
1:1
|
17’
|
Олег ЗАРУЦКИЙ
|
Темп
|
14.04.1995
|
Шахтер (д)
|
1:0
|
17‘
|
Майкл ОДИБЕ
|
Арсенал
|
27.11.2011
|
Черноморец (г)
|
0:1
|
18’
|
Денис ВАСИН
|
Черноморец
|
02.12.2017
|
Заря (д)
|
1:1
|
19’
|
Денис КОВБА
|
Звезда
|
22.05.1999
|
Николаев (г)
|
2:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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