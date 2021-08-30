Марлон побил рекорд Томаша Хюбшмана

В матче с «Минаем» защитник «Шахтера» Марлон покинул поле уже на 16-й минуте встречи, получив к тому времени две желтые карточки. Тем самым бразилец стал автором нового «рекорда» горняков. Прежний 15-летней давности, принадлежавший Томашу Хюбшману, он перекрыл на 23 минуты. К слову, в истории чемпионатов Украины быстрее зарабатывали два «горчичника» только 5 игроков.

Самые ранние удаления за две желтые карточки в чемпионатах Украины