С Супрягой, но без Родригеша. Командное фото киевского Динамо сезона 21/22

«Бело-синие» сделали общий снимок на клубной базе

  • 29.08.2021 23:07
  • 543 просмотра
  • 1 комментарий
С Супрягой, но без Родригеша. Командное фото киевского Динамо сезона 21/22
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» опубликовало командное фото на сезон 2021/22.
 
Чемпионы Украины сделали групповой снимок на клубной базе. 

Отметим, что на фото нет Жерсона Родригеша, судьба которого пока неизвестна.  

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 23:17
    0
    Супряга есть , Жерсона нету
    Или прифотошопят, или в Италию таки поедет португало -люксембуржец а не Супряга
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