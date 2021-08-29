С Супрягой, но без Родригеша. Командное фото киевского Динамо сезона 21/22

Киевское «Динамо» опубликовало командное фото на сезон 2021/22.
Чемпионы Украины сделали групповой снимок на клубной базе.
Отметим, что на фото нет Жерсона Родригеша, судьба которого пока неизвестна.
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Источник — ФК Динамо Киев
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Или прифотошопят, или в Италию таки поедет португало -люксембуржец а не Супряга
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