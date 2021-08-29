Турнирная таблица УПЛ. Динамо оторвалось от Шахтера на три очка

29 августа завершился 6-й тур Украинской Премьер-лиги.



Лидеры турнирной таблицы «Динамо» и «Шахтер» по-разному провели свои матчи. Киевляне не оставили мокрого места от «Колоса» (7:0), отправив главного тренера команды из Ковалевки в отставку. А «Шахтер» внезапно оступился на выезде, сыграв вничью с «Минаем».



После шести туров первое место занимает киевское «Динамо» – 16 очков из 18. В топ-3 также входят «Шахтер» (13) и «Днепр-1» (13).



Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионату попадут в предварительные раунды Лиги конференций.



Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.



УПЛ. 6-й тур

27.08. Черноморец - Александрия - 2:2

28.08. Ингулец - Мариуполь - 3:0

- Мариуполь - 3:0 28.08. Металлист 1925 - Днепр-1 - 1:2

- 1:2 28.08. Динамо Киев - Колос К - 7:0

- Колос К - 7:0 29.08. Десна - Верес - 0:4

- 0:4 29.08. Минай - Шахтер Донецк - 1:1

29.08. Рух Львов - Львов - 1:0

- Львов - 1:0 29.08. Заря - Ворскла - 1:0

Турнирная таблица УПЛ