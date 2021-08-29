Турнирная таблица УПЛ. Динамо оторвалось от Шахтера на три очка

Донецкий клуб во второй раз в сезоне не сумел выиграть в чемпионате

  • 29.08.2021 22:22
  • 2481 просмотр
  • 6 комментариев
Турнирная таблица УПЛ. Динамо оторвалось от Шахтера на три очка
© ФК Динамо Киев

29 августа завершился 6-й тур Украинской Премьер-лиги.
 
Лидеры турнирной таблицы «Динамо» и «Шахтер» по-разному провели свои матчи. Киевляне не оставили мокрого места от «Колоса» (7:0), отправив главного тренера команды из Ковалевки в отставку. А «Шахтер» внезапно оступился на выезде, сыграв вничью с «Минаем».
 
После шести туров первое место занимает киевское «Динамо» – 16 очков из 18. В топ-3 также входят «Шахтер» (13) и «Днепр-1» (13).  
 
Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионату попадут в предварительные раунды Лиги конференций.
 
Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.
 
УПЛ. 6-й тур

  • 27.08. Черноморец - Александрия - 2:2
  • 28.08. Ингулец - Мариуполь - 3:0
  • 28.08. Металлист 1925 - Днепр-1 - 1:2
  • 28.08. Динамо Киев - Колос К - 7:0
  • 29.08. Десна - Верес - 0:4
  • 29.08. Минай - Шахтер Донецк - 1:1
  • 29.08. Рух Львов - Львов - 1:0
  • 29.08. Заря - Ворскла - 1:0

Турнирная таблица УПЛ

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    samird
    samird, 29.08.2021 23:30
    0
    united), 29.08.2021 22:46
    Такое Динамо может только Шахтёру проиграть. Или само себе из-за ЛЧ. Подождём игр сборной и старт ЛЧ. А какие то выводы будем делать после очной ставки. Хотя моё мнение прежнее. Луческу ещё 1-2 сезона будет спокойно лидировать в УПЛ. Третьи силы превращаются в четвёртые.)
    Я об этом ещё год назад говорил. Уже было понятно, что время Тайсона/Марлоса/Исмаили прошло и Шахтёр наступил на те же грабли, что и Динамо - профукал смену поколений. Ребров был прав, когда ставил ультиматум Суркису. Но тот в своём репертуаре опять повёлся на сказки от физруков (слабый он менеджер - это давно понятно). Как результат - длительный застой. Молодые перспективны, но ещё не могут, а опытных вожаков нет. Гармаш и Сидорчук не вожаки. Сейчас по этому же пути идёт и Шахтёр. В ближайшие годы им чемпионства видать, если Динамо не распродаст лидеров (в чём я сомневаюсь). Донецкий молодняк ещё не успел научиться играть, а уже смотрит в строну топ-чемпионатов. Скоро начнут ныть и филонить. Шахтёру нужен такой тренер, как Луческу - у которого не забалуешь. Юные романтики вроде Де Дзерби будут проваливаться.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    Леха Аксютенко, 29.08.2021 23:26
    0
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 22:27
    Надеюсь , что после следующего тура , второе и третье место поменяются местами !!!
    А ты уверен, что хочешь что бы лигочемпионовское место досталось условным Десне или Колосу?
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    united)
    online
    united), 29.08.2021 22:46
    +1
    Такое Динамо может только Шахтёру проиграть. Или само себе из-за ЛЧ. Подождём игр сборной и старт ЛЧ. А какие то выводы будем делать после очной ставки. Хотя моё мнение прежнее. Луческу ещё 1-2 сезона будет спокойно лидировать в УПЛ. Третьи силы превращаются в четвёртые.)
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    APL
    online
    APL, 29.08.2021 22:41
    +2
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 22:27
    Надеюсь , что после следующего тура , второе и третье место поменяются местами !!!
    Вони то поміняються, тільки ось ШД опуститься ще нижче, бо Сашка виграє в Інгулеця, + якщо буде переможець пари Десна-Ворскла, так взагалі на 5 опуститься
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 29.08.2021 22:37
    +7
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 22:27
    Надеюсь , что после следующего тура , второе и третье место поменяются местами !!!
    Так и будет, с такой игрой кроты в средине таблицы должны быть
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    ___Funny___Cat___
    online
    ___Funny___Cat___, 29.08.2021 22:27
    +11
    Надеюсь , что после следующего тура , второе и третье место поменяются местами !!!
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