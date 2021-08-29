Турнирная таблица УПЛ. Динамо оторвалось от Шахтера на три очка

29 августа завершился 6-й тур Украинской Премьер-лиги.
Лидеры турнирной таблицы «Динамо» и «Шахтер» по-разному провели свои матчи. Киевляне не оставили мокрого места от «Колоса» (7:0), отправив главного тренера команды из Ковалевки в отставку. А «Шахтер» внезапно оступился на выезде, сыграв вничью с «Минаем».
После шести туров первое место занимает киевское «Динамо» – 16 очков из 18. В топ-3 также входят «Шахтер» (13) и «Днепр-1» (13).
Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионату попадут в предварительные раунды Лиги конференций.
Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.
УПЛ. 6-й тур
- 27.08. Черноморец - Александрия - 2:2
- 28.08. Ингулец - Мариуполь - 3:0
- 28.08. Металлист 1925 - Днепр-1 - 1:2
- 28.08. Динамо Киев - Колос К - 7:0
- 29.08. Десна - Верес - 0:4
- 29.08. Минай - Шахтер Донецк - 1:1
- 29.08. Рух Львов - Львов - 1:0
- 29.08. Заря - Ворскла - 1:0
Источник — Sport.ua
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