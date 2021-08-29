Dream Team. Костюк и Ястремская вместе сыграют в парном разряде US Open

Пять украинских теннисисток примут участие в парном разряде Открытого чемпионата США по теннису.



Отметим, что Марта Костюк и Даяна Ястремская сыграют в дуэте. В партнерах остальных украинок теннисистки из других стран.



Только Надежда Киченок в тандеме с Ралукой Олару из Румынии попали в число сеяных, получив 12-й номер посева.



Результаты жеребьевки:



Марта Костюк/Даяна Ястремская (Украина) - Хейли Баптист/Эмма Наварро (США, WC)



Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 12) - Сания Мирза/Коко Вандевей (Индия/США, WC)



Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) - Грет Миннен/Элисон ван Эйтванк (Бельгия)



Ангелина Калинина/Рената Ворачова (Украина/Чехия) - Кэйтлин Кристиан/Нао Хибино (США/Япония).

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