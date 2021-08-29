Десна — Верес. Видео гола Клеца

В поединке 6-го тура УПЛ «Десна» — «Верес» забитым голом отметился 25-летний украинский полузащитник гостей Дмитрий Клец. Футболист сделал счет 4:0 в пользу «Вереса» на 45-й минуте встречи, реализовав пенальти.
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Источник — Футбол 1/2/3
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