Бавария подпишет звезду РБ Лейпциг

«Бавария» договорилась с «РБ Лейпциг» по поводу трансфера полузащитника Марселя Забитцера.

По информации СМИ, сумма трансфера составит 16 миллионов евро. Стоимость 27-летнего австрийца оценивается гораздо выше (42 миллиона евро), однако его контракт с клубом истекает через год.

В прошлом сезоне на счету Забитцера 9 голов и 7 ассистов в 39 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.

Вчера «Бавария» в третьем туре Бундеслиги дома разгромила «Герту» со счетом 5:0. Чемпионы Германии являются соперником «Динамо» Киев по групповому этапу Лиги чемпионов.