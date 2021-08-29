Бавария подпишет звезду РБ Лейпциг

Чемпионы Германии усилятся Марселем Забитцером

  • 29.08.2021 15:48
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Бавария подпишет звезду РБ Лейпциг
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель Забитцер

«Бавария» договорилась с «РБ Лейпциг» по поводу трансфера полузащитника Марселя Забитцера.

По информации СМИ, сумма трансфера составит 16 миллионов евро. Стоимость 27-летнего австрийца оценивается гораздо выше (42 миллиона евро), однако его контракт с клубом истекает через год.

В прошлом сезоне на счету Забитцера 9 голов и 7 ассистов в 39 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.

Вчера «Бавария» в третьем туре Бундеслиги дома разгромила «Герту» со счетом 5:0. Чемпионы Германии являются соперником «Динамо» Киев по групповому этапу Лиги чемпионов.

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Источник — Bild

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