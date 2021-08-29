Десна — Верес. Видео гола Сергийчука

30-летний украинский форвард «Вереса» Михаил Сергийчук отметился забитым голом в выездном поединке 6-го тура чемпионата Украины с «Десной». Сергийчук сделал счет 2:0 в пользу своей команды на 25-й минуте встречи.
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Источник — Футбол 1/2/3
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