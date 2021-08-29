Василий КОБИН: «Дадим бой Шахтеру на каждом участке поля»

Наставник «Миная» поделился ожиданиями от поединка с донецким клубом

  • 29.08.2021 14:34
  • 597 просмотров
  • 5 комментариев
Василий КОБИН: «Дадим бой Шахтеру на каждом участке поля»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился последними новостями из лагеря команды накануне матча 6-го тура УПЛ против «Шахтера».

«Все живы-здоровы. Настроение, несмотря на поражение от «Вереса», достаточно хорошее. Забыли о той игре, двигаемся дальше.

Мы уверены в своих силах. Думаю, что ребята очень сконцентрированными выйдут на «Шахтер». Понимаем силу соперника, уважаем его.

Дадим бой на каждом участке поля. Только игра покажет, на какой уровень вышел «Минай», — считает Кобин.

Матч 6-го тура чемпионата Украины «Минай» — «Шахтер» состоится в воскресенье, 29 августа, в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
    Jakub Lukasz Salamaj, 29.08.2021 15:26
    +1
    Вася или обкурился, или глаза замыливает. Думаю будет 5 или 6:0
    Ссылка
    Yura 877
    Yura 877, 29.08.2021 15:08
    +2
    Владимир Дьяков, 29.08.2021 15:05
    Вчера точно такие приехали дать бой киевскому Динамо.
    Колос отбирал очки у Динамо Киев. А Минай у Шахтера?
    Ссылка
    Владимир Дьяков
    online
    Владимир Дьяков, 29.08.2021 15:05
    +1
    Вчера точно такие приехали дать бой киевскому Динамо.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 29.08.2021 14:59
    +4
    Jeka Lukashin, 29.08.2021 14:57
    Вася, шо ты мелешь??? Прогнется твой Минай под клубом твоего рыжего "хазяина"!
    ну видимість треба зробити...
    Ссылка
    Jeka Lukashin
    online
    Jeka Lukashin, 29.08.2021 14:57
    +5
    Вася, шо ты мелешь??? Прогнется твой Минай под клубом твоего рыжего "хазяина"!
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