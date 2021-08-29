Василий КОБИН: «Дадим бой Шахтеру на каждом участке поля»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился последними новостями из лагеря команды накануне матча 6-го тура УПЛ против «Шахтера».

«Все живы-здоровы. Настроение, несмотря на поражение от «Вереса», достаточно хорошее. Забыли о той игре, двигаемся дальше.

Мы уверены в своих силах. Думаю, что ребята очень сконцентрированными выйдут на «Шахтер». Понимаем силу соперника, уважаем его.

Дадим бой на каждом участке поля. Только игра покажет, на какой уровень вышел «Минай», — считает Кобин.

Матч 6-го тура чемпионата Украины «Минай» — «Шахтер» состоится в воскресенье, 29 августа, в 17:00.