В поединке 2-го тура чемпионата Италии по футболу римский «Лацио» дома разбила «Специю» со счетом 6:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лацио» — «Специя» — 6:1
Голы: Иммобиле, 5, 15, 45, Андерсон, 47, Хюсай, 70, Альберто, 85 — Верде, 4
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Элсейд Хюсай (Лацио).
|54'
|Кельвен Амьен (Специя) получает красную карточку.
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэле Верде (Специя).
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Источник — YouTube
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