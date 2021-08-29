Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Я был в забое и видел, какой это тяжелый труд»

36-летний форвард «Миная» Евгений Селезнев поздравил причастных с Днем шахтера.

«В лице своего отца хочу поздравить всех шахтеров с праздником! Я сам был в забое и видел своими глазами, какой это тяжелый труд! Для меня это особенный день! С Днем шахтера!», — написал Селезнев.

День шахтера традиционно отмечается в Украине в последнее воскресенье августа.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Минай» 4 поединка в УПЛ.