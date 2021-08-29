Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Я был в забое и видел, какой это тяжелый труд»

Для украинского нападающего «Миная» День шахтера — особенный день

  • 29.08.2021 11:09
  • 1435 просмотров
  • 5 комментариев
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Я был в забое и видел, какой это тяжелый труд»
© Instagram. Евгений Селезнев

36-летний форвард «Миная» Евгений Селезнев поздравил причастных с Днем шахтера.

«В лице своего отца хочу поздравить всех шахтеров с праздником! Я сам был в забое и видел своими глазами, какой это тяжелый труд! Для меня это особенный день! С Днем шахтера!», — написал Селезнев.

День шахтера традиционно отмечается в Украине в последнее воскресенье августа.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Минай» 4 поединка в УПЛ.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Батя
    online
    Батя, 29.08.2021 12:33
    +1
    der_MaiStier, 29.08.2021 12:20
    У чому особливість роботи шахтарем ? Чим вона почесніша за роботу двірником чи вантажником ? Той же рівень кваліфікації
    Ты в забой залезь а потом гавкай,дальше своего дивана ничего не видел и срёшь тут,сри под себя.
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    der_MaiStier
    online
    der_MaiStier, 29.08.2021 12:20
    -1
    У чому особливість роботи шахтарем ? Чим вона почесніша за роботу двірником чи вантажником ? Той же рівень кваліфікації
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    Сергей Горбачев
    Сергей Горбачев, 29.08.2021 12:08
    0
    dima.krot, 29.08.2021 11:41
    СЕЛЕЗНЕВ: «Я был в запое и видел, как из него сложно выходить»!
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    Olexandr Batsur
    Olexandr Batsur, 29.08.2021 11:46
    +4
    правильно тре перекладати. забой - то вибій українською.
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    dima.krot
    dima.krot, 29.08.2021 11:41
    +10
    СЕЛЕЗНЕВ: «Я был в запое и видел, как из него сложно выходить»!
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