Реймс – ПСЖ. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Полузащитник дал прогноз на матч чемпионата Франции

  • 29.08.2021 04:19
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Реймс – ПСЖ. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 4-го тура французской Лиги 1 «Реймс» – «ПСЖ».

«Реймс» три стартовых матча нового сезона сыграл вничью – с «Ниццей» (0:0), «Монпелье» (3:3) и «Мецом» (1:1). «Реймс» с 3 баллами идет 13 в Лиге 1.

ПСЖ в новом сезоне чемпионата Франции победил «Труа» (2:1), «Страсбург» (4:2) и «Брест» (4:2). Как видим, матчи парижан достаточно голевые. ПСЖ с 9 очками лидирует в Лиге 1.

25 раз встречались между собой эти команды. 7 раз победил «Реймс», 12 раз выиграл ПСЖ и еще 6 поединков завершились вничью. В прошлом сезоне Лиги 1 ПСЖ не имел проблем в матчах против «Реймса». Тогда парижане выиграли 4:0 и 2:0.

В этой игре должен дебютировать за ПСЖ Лионель Месси. Все ожидают, что это будет победа парижской команды в этой встрече. Я также поставлю на выездную победу ПСЖ. И, думаю, что, если Месси будет играть, он забьет дебютный гол за парижан», - сказал Бартулович.

Матч «Реймс» – «ПСЖ» состоится 29-го августа. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

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Младен Бартулович, Sport.ua

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