Заря – Ворскла. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 6-го тура УПЛ «Заря» – «Ворскла».

«Заря» в четверг играла матч Лиги Европы, в котором уступила венскому «Рапиду» со счетом 2:3. В итоге луганчане сыграют в Лиге Конференций. «Заря» с 7 очками идет седьмой в УПЛ. «Ворскла» с 11 баллами расположилась на 4 позиции.

В прошлом туре «Ворскла» победила «Металлист 1925» (2:0), а «Заря» на выезде оказалась сильнее «Мариуполя» (3:4). В своей истории соперники пересекались 32 раза. Интересно, что обе команды победили по 10 раз и 12 раз поединки завершались вничью.

Поставлю на ничью, но «Ворскла» может и победить, так как «Заре» будет играть после матча Лиги Европы с «Рапидом». Да, «Ворскла» может и выиграть, но все-таки поставлю на ничью. Мне здесь видится ничейная игра», - сказал Нагорняк.

Матч УПЛ «Заря» – «Ворскла» состоится 29-го августа. Начало встречи в 19:30.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.