ФОТО. Волевой Днепр-1 в Харькове. Как команда Йовичевича вырвала победу

В поединке 6-го тура Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» в Харькове вырвал победу у «Металлиста-1925» со счетом 2:1. Харьковчане в первом тайме открыли счет, но гости сумели переломить ход матча.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею встречи в Харькове.
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Источник — Sport.ua
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