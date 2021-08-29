Рух – Львов. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 6-го тура УПЛ «Рух» – «Львов».

«Нас ожидает львовское дерби. Обе команда на данный момент находятся внизу турнирной таблицы УПЛ. «Рух» идет на 13-м месте, имея в активе 4 очка. «Львов» расположился на 15-й позиции с 2 баллами.

Обе команды в предыдущем туре проиграли. «Львов» уступил на своем поле «Ингульцу» (1:2), а «Рух» проиграл на выезде «Днепру-1» (2:0).

Команды играли между собой только два раза, и было это в прошлом сезоне УПЛ. Обе встречи тогда завершились вничью 0:0 и 1:1. В этом львовском дерби я поставлю на ничью», - сказал Нагорняк.

Матч «Рух» – «Львов» состоится 29-го августа. Начало встречи в 19:30.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.