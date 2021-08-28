ЛЧМ-2021 по биатлону. Гонка преследования. Юниоры. Текстовая трансляция

Следите за текстовой трансляцией гонки летнего чемпионата мира

  • 28.08.2021 20:08
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ЛЧМ-2021 по биатлону. Гонка преследования. Юниоры. Текстовая трансляция
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В воскресенье, 29 августа, в чешском Нове-Место летний чемпионат мира продолжится гонкой преследования у юниоров.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми номерами украинцев:

4.  Дмитрий Грущак  +0:28
14.  Степан Кинаш  +0:50
20.  Роман Боровик  +1:03
22.  Владислав Чихарь  +1:06
30.  Виталий Мандзын  +1:26
41.  Владимир Кошман  +2:05

Полный стартовый лист здесь

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Начало в 14:15 по Киеву.

 

📺 Видеотрансляция

 

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Источник — Sport.ua

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