ЛЧМ-2021 по биатлону. Гонка преследования. Юниоры. Текстовая трансляция

В воскресенье, 29 августа, в чешском Нове-Место летний чемпионат мира продолжится гонкой преследования у юниоров.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми номерами украинцев:
4. Дмитрий Грущак +0:28
14. Степан Кинаш +0:50
20. Роман Боровик +1:03
22. Владислав Чихарь +1:06
30. Виталий Мандзын +1:26
41. Владимир Кошман +2:05
Полный стартовый лист здесь
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Начало в 14:15 по Киеву.
Биатлонный сезон-2021/22: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Источник — Sport.ua
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