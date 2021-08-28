Минай – Шахтер. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Эксперт дал прогноз на матч УПЛ

  • 28.08.2021 21:45
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Минай – Шахтер. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© shakhtar.com

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 6-го тура УПЛ «Минай» – «Шахтер».

«Минай» идет на 12-м месте в УПЛ, имея в активе 4 очка. В предыдущем туре закарпатцы проиграли на выезде «Вересу» (1:0). «Шахтер» с 12 баллами идет вторым в Премьер-лиге Украины. В предыдущем туре «горняки» обыграли на выезде «Черноморец» (0:3). Кстати «Шахтер» уже пять матчей кряду не проигрывает.

«Шахтер» накануне успешно сыграл с «Монако» и пробился в Лигу чемпионов, в которой «горняки» сыграют с «Реалом», «Интером» и «Шерифом».

В своей истории соперники встречались два раза, и было это в прошлом сезоне. Тогда «Шахтер» два раза уверенно победил со счетами 5:1 и 4:0.

Здесь без вопросов ставлю на победу «Шахтера», - сказал Нагорняк.

Матч «Минай» – «Шахтер» состоится 29-го августа. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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