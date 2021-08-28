Когда играет Свитолина? Расписание украинок на US Open на 30 августа

В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут три украинки

  • 28.08.2021 22:40
  • 461 просмотр
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Когда играет Свитолина? Расписание украинок на US Open на 30 августа
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

30 августа стартуют матчи первого круга Открытого чемпионата США по теннису.
 
В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут три украинские теннисистки. Отметим, что Даяна Ястремская и Элина Свитолина последовательно сыграют на одном корте.
 
Корт №8. Первый запуск (18:00)
Ангелина Калинина (Украина) – Майяр Шериф (Египет, LL)
 
Корт №17. Второй запуск (20:00*)
Даяна Ястремская (Украина) – Анжелик Кербер (Германия, 16)
 
Корт №17. Третий запуск (21:30*)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Ребекка Марино (Канада, Q)

*ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

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