Когда играет Свитолина? Расписание украинок на US Open на 30 августа

30 августа стартуют матчи первого круга Открытого чемпионата США по теннису.
В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут три украинские теннисистки. Отметим, что Даяна Ястремская и Элина Свитолина последовательно сыграют на одном корте.
Корт №8. Первый запуск (18:00)
Ангелина Калинина (Украина) – Майяр Шериф (Египет, LL)
Корт №17. Второй запуск (20:00*)
Даяна Ястремская (Украина) – Анжелик Кербер (Германия, 16)
Корт №17. Третий запуск (21:30*)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Ребекка Марино (Канада, Q)
*ориентировочное время
Источник — Sport.ua
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