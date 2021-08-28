Десна – Верес. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 6-го тура УПЛ «Десна» – «Верес».

«Десна» с 12 очками идет на третьем месте в Премьер-лиге Украины. Черниговцы после четырех побед кряду на старте сезона проиграли в Киеве «Динамо» со счетом 4:0, которое вышло в лидеры чемпионата Украины.

«Верес» с 5 баллами расположился на 11 позиции в УПЛ. В предыдущих турах команда из Ровно два матча кряду не проигрывает. «Верес» сыграл вничью с «Ворсклой» (1:1) и победил «Минай» (2:1). 14 раз встречались между собой соперники.

5 раз победила «Десна», 6 раз выиграл «Верес» и 3 встречи завершились вничью. Думаю, «Десна» в этом поединке победит», - сказал Нагорняк.

Матч «Десна» – «Верес» состоится 29-го августа. Начало встречи в 14:00.