Десна – Верес. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Эксперт дал прогноз на матч УПЛ

  • 28.08.2021 19:00
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Десна – Верес. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© desna.football

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 6-го тура УПЛ «Десна» – «Верес».

«Десна» с 12 очками идет на третьем месте в Премьер-лиге Украины. Черниговцы после четырех побед кряду на старте сезона проиграли в Киеве «Динамо» со счетом 4:0, которое вышло в лидеры чемпионата Украины.

«Верес» с 5 баллами расположился на 11 позиции в УПЛ. В предыдущих турах команда из Ровно два матча кряду не проигрывает. «Верес» сыграл вничью с «Ворсклой» (1:1) и победил «Минай» (2:1). 14 раз встречались между собой соперники.

5 раз победила «Десна», 6 раз выиграл «Верес» и 3 встречи завершились вничью. Думаю, «Десна» в этом поединке победит», - сказал Нагорняк.

Матч «Десна» – «Верес» состоится 29-го августа. Начало встречи в 14:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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