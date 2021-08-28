Шахтер прибыл на матч с Минаем. В заявке 22 игрока

Команда сыграет против «Миная»

  • 28.08.2021 20:28
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Шахтер прибыл на матч с Минаем. В заявке 22 игрока
© shakhtar.com

«Шахтер» прибыл на матч 6-го тура УПЛ против «Миная». Матч состоится 29 августа, начало в 17:00.

Тренер Роберто Де Дзерби внес в заявку 22 игрока. Не сможет сыграть основной вратарь Анатолий Трубин, который ранее получил серьезную травму.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Фернандо

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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