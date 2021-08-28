Шахтер прибыл на матч с Минаем. В заявке 22 игрока

«Шахтер» прибыл на матч 6-го тура УПЛ против «Миная». Матч состоится 29 августа, начало в 17:00.
Тренер Роберто Де Дзерби внес в заявку 22 игрока. Не сможет сыграть основной вратарь Анатолий Трубин, который ранее получил серьезную травму.
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов
Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков
Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Фернандо
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.