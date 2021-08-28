Довбик может пропустить ближайшие матчи сборной Украины

У форварда повреждение

  • 28.08.2021 19:33
  • 1330 просмотров
  • 1 комментарий
Довбик может пропустить ближайшие матчи сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич рассказал о том, что форвард Артем Довбик рискует пропустить матчи сборной Украины против Казахстана и Франции.

«Артем не сыграл с «Металлистом 1925» из-за повреждения. Он в прошлом матче получил серьезный удар по ребрам, у него гематома. Есть большой вопрос, сыграет ли Довбик за сборную в ближайших матчах».

«Я скептичен по этому поводу», - сказал Йовичевич.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    aleks8-48
    online
    aleks8-48, 28.08.2021 19:55
    +2
    Выйти минут на 15 ему достаточно ,чтоб забить. На это время ему здоровья хватит.
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