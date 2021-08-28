Довбик может пропустить ближайшие матчи сборной Украины

Тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич рассказал о том, что форвард Артем Довбик рискует пропустить матчи сборной Украины против Казахстана и Франции.
«Артем не сыграл с «Металлистом 1925» из-за повреждения. Он в прошлом матче получил серьезный удар по ребрам, у него гематома. Есть большой вопрос, сыграет ли Довбик за сборную в ближайших матчах».
«Я скептичен по этому поводу», - сказал Йовичевич.
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Источник — Футбол 1/2/3
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