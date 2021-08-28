Динамо интересен 21-летний защитник из Колумбии

Пабло Ортис входит в сферу интересов киевского клуба

  • 28.08.2021 18:59
  • 2140 просмотров
  • 5 комментариев
Динамо интересен 21-летний защитник из Колумбии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Ортис

Киевское «Динамо» интересуется 21-летним игроком колумбийской «Америки» из Кали Пабло Ортисом, информирует Tuttomercatoweb.com.

По данным источника, интерес к Ортису у «Динамо» возник после того, как «бело-синие» отдали в аренду в ПАОК бразильского бека Сидклея.

Пабло Ортис – левоногий центральный защитник, который также способен сыграть на позиции левого фулбека. Его рост – 190 сантиметров, оценочная стоимость на Transfermarkt – 1 миллион евро.

В составе первой команды «Америки» выступает с лета минувшего года. За это время сыграл в 38 поединках в рамках всех официальных турниров.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tuttomercatoweb

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    zhyr
    zhyr, 28.08.2021 19:53
    +1
    CheMP, 28.08.2021 19:25
    и останется в составе на еврокубки один Гармаш...будет восточноевропейский Реал Цыган такой,не хуже Де Дзерби,может
    Віддали одного легіонера (Сідклея), на його місце хочуть взяти іншого. Хочуть продати ще 3-х легіонерів (ДеПена, Родрігес, Кендзьора). Ну прям точне порівняння з ДеДзербі
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 28.08.2021 19:25
    -5
    и останется в составе на еврокубки один Гармаш...будет восточноевропейский Реал Цыган такой,не хуже Де Дзерби,может
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 28.08.2021 19:10
    +1
    Физически крепкие игроки конечно нужны
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 28.08.2021 19:07
    0
    Сирота не слишком надежен. И в случае перебора карточек или травмы его равноценно заменить некем.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 28.08.2021 19:01
    -2
    Начинается
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности