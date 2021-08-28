Динамо интересен 21-летний защитник из Колумбии

Киевское «Динамо» интересуется 21-летним игроком колумбийской «Америки» из Кали Пабло Ортисом, информирует Tuttomercatoweb.com.

По данным источника, интерес к Ортису у «Динамо» возник после того, как «бело-синие» отдали в аренду в ПАОК бразильского бека Сидклея.

Пабло Ортис – левоногий центральный защитник, который также способен сыграть на позиции левого фулбека. Его рост – 190 сантиметров, оценочная стоимость на Transfermarkt – 1 миллион евро.

В составе первой команды «Америки» выступает с лета минувшего года. За это время сыграл в 38 поединках в рамках всех официальных турниров.