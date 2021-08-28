Малиновский в основе Аталанты, Коваленко остался в запасе Специи

В 19:30 в чемпионате Италии начнутся матчи команд, где играют украинские футболисты.

Руслан Малиновский выйдет в основе «Аталанты» на поединок против «Болоньи», а вот Виктор Коваленко остался в запасе «Специи», которая сыграет против «Лацио».

