Малиновский в основе Аталанты, Коваленко остался в запасе Специи

Украинские хавбеки - в заявке своих команд на матчи Серии A

  • 28.08.2021 18:50
  • 864 просмотра
  • 3 комментария
Малиновский в основе Аталанты, Коваленко остался в запасе Специи
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 19:30 в чемпионате Италии начнутся матчи команд, где играют украинские футболисты.

Руслан Малиновский выйдет в основе «Аталанты» на поединок против «Болоньи», а вот Виктор Коваленко остался в запасе «Специи», которая сыграет против «Лацио».
 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    tima fialko
    online
    tima fialko, 28.08.2021 19:58
    0
    Не прихильник футбольного таланту Коваленка,але хлопця жалко."Шахтар" міг би якось посприяти кар"єрі,працевлаштуванню колишнього гравця збірної...
    Ссылка
    VAD
    VAD, 28.08.2021 19:07
    +1
    Позорище главной звИзды кротовьей академии продолжается
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 28.08.2021 19:05
    +1
    Ковалиньо и тут не приживается?
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